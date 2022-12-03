Феерия Мундиаля: как и чем живет футбольный Катар
Катар продолжает держать внимание миллионов людей по всему миру из-за самого главного события в мире футбола – Чемпионата мира.
На стадионах можно увидеть болельщиков с разных концов нашей планеты, в разных красочных и возможно даже иногда причудливых нарядах.
Сайт Mignews, болеющий за спортсменов, покажет, как и чем живет футбольный Катар.
Чтобы посмотреть красочные кадры с ЧМ-2022, кликните на фото.
Чтобы посмотреть красочные кадры с ЧМ-2022, кликните на фото.