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Феерия Мундиаля: как и чем живет футбольный Катар
03.12.2022 10:52 Mignews.com

Феерия Мундиаля: как и чем живет футбольный Катар

Катар продолжает держать внимание миллионов людей по всему миру из-за самого главного события в мире футбола – Чемпионата мира.

 
На стадионах можно увидеть болельщиков с разных концов нашей планеты, в разных красочных и возможно даже иногда причудливых нарядах.
 
Сайт Mignews, болеющий за спортсменов, покажет, как и чем живет футбольный Катар. 

Чтобы посмотреть красочные кадры с ЧМ-2022, кликните на фото.
 

Фоторепортаж
Феерия Мундиаля: как и чем живет футбольный Катар
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