Жители Нью-Йорка продолжают задыхаться из-за смога

Из-за масштабных лесных пожаров в Канаде в Нью-Йорке по-прежнему наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные государственного портала мониторинга качества воздуха AirNow.



По прогнозу специалистов, плотный смог, окутавший Нью-Йорк рассеется не раньше, чем через несколько дней.



Из-за смены направления ветра дым, вероятнее всего, окутает дальше южные американские штаты. По последним данным, в Нью-Йорке, Вашингтоне и Филадельфии наблюдается беспрецедентный уровень загрязнения воздуха.



Жителей призвали как можно меньше бывать на улице и не забывать про ношение масок.

The East Coast is learning something Californians have long known. @nicnguyen shares the best tech for monitoring AQI and PMI in smoky conditions. https://t.co/Kyoq9A1UbL