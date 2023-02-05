Жестокое убийство водителя-еврея шокировало Флориду
Еврейская община Палм-Бич-Гарденс в штате Флорида шокирована жестоким убийством еврея-водителя, 74-летнего Гэри Левина.
Мужчина был похищен разъяренным пассажиром, которого он подобрал.
По данным семьи водителя, о его исчезновении в полицию они сообщили во вторник. Живым в последний раз мужчину видели в понедельник.
Только в субботу в лесистой местности были найдены человеческие останки недалеко от места, где Левин подобрал пассажира. В ходе судмедэкспертизе было подтверждено, что тело принадлежит пропавшему водителю.
Подозреваемым оказался некий Мэтью Скотт Флорес. Его арестовали в ходе полицейской погони в Северной Каролине, когда он ехал за рулем автомобиля убитого.