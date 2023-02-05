



Жестокое убийство водителя-еврея шокировало Флориду

Еврейская община Палм-Бич-Гарденс в штате Флорида шокирована жестоким убийством еврея-водителя, 74-летнего Гэри Левина.



Мужчина был похищен разъяренным пассажиром, которого он подобрал.



По данным семьи водителя, о его исчезновении в полицию они сообщили во вторник. Живым в последний раз мужчину видели в понедельник.



Только в субботу в лесистой местности были найдены человеческие останки недалеко от места, где Левин подобрал пассажира. В ходе судмедэкспертизе было подтверждено, что тело принадлежит пропавшему водителю.



Подозреваемым оказался некий Мэтью Скотт Флорес. Его арестовали в ходе полицейской погони в Северной Каролине, когда он ехал за рулем автомобиля убитого.



