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Жалобы Аббаса Путину разочаровали Вашингтон
16.10.2022 12:08 Алина Груднева

Жалобы Аббаса Путину разочаровали Вашингтон

Жалобы председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса президенту РФ Владимиру Путину на Израиль и Америку вызвали недовольство в Белом Доме.

 
Напомним, что глава ПА пожаловался на "агрессию Израиля" и "бездействие со стороны Вашингтона", из-за которого уровень доверия среди палестинцев к США является крайне низким.
 
По данным Axios, слова Аббаса задели администрацию Байдена, которая выступает посредником между Израилем и палестинцами.
 
Источник в Совете по нацбезопасности США сказал, что жалобы председателя ПА Путину глубоко разочаровали Белый Дом, поскольку Кремль не придерживается справедливости и международного права.

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