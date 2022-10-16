



Жалобы Аббаса Путину разочаровали Вашингтон

Жалобы председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса президенту РФ Владимиру Путину на Израиль и Америку вызвали недовольство в Белом Доме.

Напомним, что глава ПА пожаловался на "агрессию Израиля" и "бездействие со стороны Вашингтона", из-за которого уровень доверия среди палестинцев к США является крайне низким.

По данным Axios, слова Аббаса задели администрацию Байдена, которая выступает посредником между Израилем и палестинцами.

Источник в Совете по нацбезопасности США сказал, что жалобы председателя ПА Путину глубоко разочаровали Белый Дом, поскольку Кремль не придерживается справедливости и международного права.