



Здание консульства РФ в Нью-Йорке облили красной краской

Около часа ночи по местному времени 30 сентября в Нью-Йорке облили красной краской фасад здания российского консульства.



По словам сотрудников консульства, в акции принимали участие два человека: один поливал здание краской с пульверизатора, а другой снимал происходящее.



Краску наносили ее настолько густым слоем, что утром сотрудники консульства не могли открыть входную деревянную дверь.



В то же время российские дипломаты пожаловались, что городские власти сняли с себя заботы об охране здания, хотя раньше напротив него постоянно дежурил полицейский патруль. Полицейские не появляются у здания уже несколько недель.



Этим обстоятельством уже несколько раз воспользовались те, кто осуждает вторжение России в Украину: на этой неделе они несколько раз забросали консульство яйцами.



Прибывший по вызову о вандализме полицейский патруль уже не застал активистов на месте происшествия.



Многие люди фотографируют залитое краской здание фотографируют многие прохожие, которые воспринимают этот инцидент как гражданскую акцию, а не вандализм.



"Красная краска, очевидно, означает кровь, за которую несет ответственность Россия, убивая украинский народ и отправляя людей умирать в бессмысленной, жестокой и глупой войне", — сказала журналистам Мария Филлипс, бывшая гражданка Советского Союза.



