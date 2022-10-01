Новости » Новости США
Здание консульства РФ в Нью-Йорке облили красной краской
01.10.2022 00:28 Евгения Маркова

Здание консульства РФ в Нью-Йорке облили красной краской

Около часа ночи по местному времени 30 сентября в Нью-Йорке облили красной краской фасад здания российского консульства.

По словам сотрудников консульства, в акции принимали участие два человека: один поливал здание краской с пульверизатора, а другой снимал происходящее.

Краску наносили ее настолько густым слоем, что утром сотрудники консульства не могли открыть входную деревянную дверь.

В то же время российские дипломаты пожаловались, что городские власти сняли с себя заботы об охране здания, хотя раньше напротив него постоянно дежурил полицейский патруль. Полицейские не появляются у здания уже несколько недель.

Этим обстоятельством уже несколько раз воспользовались те, кто осуждает вторжение России в Украину: на этой неделе они несколько раз забросали консульство яйцами.

Прибывший по вызову о вандализме полицейский патруль уже не застал активистов на месте происшествия.

Многие люди фотографируют залитое краской здание фотографируют многие прохожие, которые воспринимают этот инцидент как гражданскую акцию, а не вандализм.

"Красная краска, очевидно, означает кровь, за которую несет ответственность Россия, убивая украинский народ и отправляя людей умирать в бессмысленной, жестокой и глупой войне", — сказала журналистам Мария Филлипс, бывшая гражданка Советского Союза.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы