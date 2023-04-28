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Здание колледжа в Северной Каролине осквернили антисемитскими граффити
28.04.2023 17:30 Алина Груднева

Здание колледжа в Северной Каролине осквернили антисемитскими граффити

Здание колледжа Дэвидсона в Северной Каролине осквернили антисемитскими и расистскими граффити.

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на WBTV.

Руководство колледжа осудило "угрожающий акт" вандализма. Уточняется, что граффити были нацелены на еврейскую и афроамериканскую общины.

"Этот поступок угрожает и оскорбляет чувство общности, которое нас связывает. В колледже Дэвидсона все мы призваны уважать достоинство и ценность каждого человека. Мы ценим религиозное и расовое разнообразие и инклюзивность, осуждаем расизм и фанатизм и выступаем за более справедливый мир", - сказано в официальном заявлении..

Уточняется, что призывы к насилию являются нарушением, которое ранит и обижает людей.

"Мы все должны признать и уважать их боль. Нам нужно высказаться, чтобы защитить и поддержать их и наши ценности как сообщества", - добавили в колледже.

По данным издания, полиция начала расследование. В кампусе колледжа будет увеличено присутствие правоохранителей.
 

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