



Здание колледжа в Северной Каролине осквернили антисемитскими граффити

Здание колледжа Дэвидсона в Северной Каролине осквернили антисемитскими и расистскими граффити.



Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на WBTV.



Руководство колледжа осудило "угрожающий акт" вандализма. Уточняется, что граффити были нацелены на еврейскую и афроамериканскую общины.



"Этот поступок угрожает и оскорбляет чувство общности, которое нас связывает. В колледже Дэвидсона все мы призваны уважать достоинство и ценность каждого человека. Мы ценим религиозное и расовое разнообразие и инклюзивность, осуждаем расизм и фанатизм и выступаем за более справедливый мир", - сказано в официальном заявлении..



Уточняется, что призывы к насилию являются нарушением, которое ранит и обижает людей.



"Мы все должны признать и уважать их боль. Нам нужно высказаться, чтобы защитить и поддержать их и наши ценности как сообщества", - добавили в колледже.



По данным издания, полиция начала расследование. В кампусе колледжа будет увеличено присутствие правоохранителей.

