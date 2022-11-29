



Замешан Эпштейн: в США миллиардера обвинили в изнасиловании

Американского миллиардера Леона Блэка, который является соучредителем Apollo Global Management, обвинили в изнасиловании.



Как сообщает Bloomberg, женщина подала иск в суд, обвинив бизнесмена в изнасиловании, которое произошло в 2002 году в таунхаусе Джеффри Эпштейна на Манхэттене.



В иске Черри Пирсон заявила, что в 2000 году с ней связалась некая женщина по имени "Максвелл" - вероятно, имеется в виду подельница Эпштейна Гилейн Максвелл. Женщина познакомила Пирсон с Эпштейном и свела их для встречи.



Во время встречи Эпштейн делал потерпевшей "массаж", а потом заплатил 300 долларов. На следующей встрече ее познакомили с Блэком, который дал Черри Пирсон 300 долларов, а потом изнасиловал.



Адвокат Леона Блэка заявил, что эти обвинения являются ложными.