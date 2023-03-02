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За помощь России в США арестовали двух американцев
02.03.2023 22:58 Раиса Вовк

За помощь России в США арестовали двух американцев

В четверг, 2 марта, два американца были арестованы в США из-за отправки авиационных технологий в Россию. Об этом сообщил представитель Министерства торговли США Мэтью Аксельрод, передает Reuters.

"Двое граждан США были арестованы в Канзас-Сити", - заявил Аксельрод.

По его словам, они были задержаны за отправку американских авиационных технологий в Россию.

Напомним, ЕС меняет подход к санкциям против России. США в свою очередь расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний.
 

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