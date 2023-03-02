



За помощь России в США арестовали двух американцев

В четверг, 2 марта, два американца были арестованы в США из-за отправки авиационных технологий в Россию. Об этом сообщил представитель Министерства торговли США Мэтью Аксельрод, передает Reuters.



"Двое граждан США были арестованы в Канзас-Сити", - заявил Аксельрод.



По его словам, они были задержаны за отправку американских авиационных технологий в Россию.



Напомним, ЕС меняет подход к санкциям против России. США в свою очередь расширили санкции против РФ и внесли в "черный список" более 60 компаний.

