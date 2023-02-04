



Южная Корея и США укрепляют "расширенное сдерживание" КНДР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин подписали меморандум о взаимопонимании в Государственном департаменте в Вашингтоне.



Южная Корея добивается гарантий расширенного сдерживания, ссылаясь на способность американских военных сдерживать нападения на союзников США, на фоне опасений по поводу растущего ракетного и ядерного потенциала Пхеньяна.



"Республика Корея и США продолжат тесную координацию для достижения подлинного мира на Корейском полуострове. Мы привержены усилению расширенного сдерживания, сохраняя при этом надежную оборонительную позицию. Любые провокации со стороны Северной Кореи будут встречены твердым и единым ответом", — сказал Пак на совместной пресс-конференции после встречи в Госдепартаменте в Вашингтоне.



Встреча Пака и Блинкена последовала за визитом в Сеул на этой неделе министра обороны США Ллойда Остина , который пообещал расширить военные учения и активизировать планирование ядерного сдерживания, чтобы противостоять разработке оружия Северной Кореей и предотвратить войну.



"Мы также будем работать вместе, чтобы обеспечить реализацию Закона о снижении инфляции таким образом, чтобы решить проблемы корейских компаний и принести пользу как нашим предприятиям, так и всей отрасли в целом", — сказал Пак.



Южнокорейский министр добавил, что Сеул также изучит потенциал сотрудничества с Вашингтоном в рамках Закона о чипах и науке, призванного стимулировать производство и исследования полупроводников в США с целью конкурировать с Китаем.

