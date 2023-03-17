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Ярая сторонница BDS победила на выборах в Онтарио
17.03.2023 21:56 Алина Груднева

Ярая сторонница BDS победила на выборах в Онтарио

Ярая сторонника BDS от оппозиционной партии в Онтарио ONDP победила на дополнительных провинциальных выборах в Гамильтоне.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Сара Джама набрала на выборах 54% голосов. Ее кандидатуру предлагали снять из-за обвинений в антисемитизме, поскольку демонизация Израиля с ее стороны "приведет к усилению ненависти к евреям в Онтарио".

Оппозиционная партия проигнорировала это требование, назвав Джаму "защитницей справедливости для инвалидов" и "прав человека, которая выступает против антисемитизма и любых форм расизма".

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