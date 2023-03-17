



Ярая сторонница BDS победила на выборах в Онтарио

Ярая сторонника BDS от оппозиционной партии в Онтарио ONDP победила на дополнительных провинциальных выборах в Гамильтоне.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Сара Джама набрала на выборах 54% голосов. Ее кандидатуру предлагали снять из-за обвинений в антисемитизме, поскольку демонизация Израиля с ее стороны "приведет к усилению ненависти к евреям в Онтарио".



Оппозиционная партия проигнорировала это требование, назвав Джаму "защитницей справедливости для инвалидов" и "прав человека, которая выступает против антисемитизма и любых форм расизма".