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Выборы в США: Меган Маркл нарушила королевский протокол - СМИ
09.11.2022 15:21 Ольга Белозерова

Выборы в США: Меган Маркл нарушила королевский протокол - СМИ

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл нарушила королевский протокол, проголосовав на промежуточных выборах в США и призвав американцев "выполнить гражданский долг".

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на британскую прессу.

По информации агентства, Меган Маркл разместила на своем сайте фотографию с наклейкой на футболке "Я проголосовала". 

Также герцогиня написала: "Пора выходить и голосовать". 

Отмечается, что представители королевской семьи Великобритании должны сохранять нейтралитет в подобных вопросах и не принимать участия в политической деятельности. 

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