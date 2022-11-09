



Выборы в США: Меган Маркл нарушила королевский протокол - СМИ

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл нарушила королевский протокол, проголосовав на промежуточных выборах в США и призвав американцев "выполнить гражданский долг".



Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на британскую прессу.



По информации агентства, Меган Маркл разместила на своем сайте фотографию с наклейкой на футболке "Я проголосовала".



Также герцогиня написала: "Пора выходить и голосовать".



Отмечается, что представители королевской семьи Великобритании должны сохранять нейтралитет в подобных вопросах и не принимать участия в политической деятельности.