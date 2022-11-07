



Выборы в США: Маск обратился к "независимо мыслящим избирателям"

Миллиардер Илон Маск прокомментировал предстоящие промежуточные выборы в Палату представителей США и Сенат, которые состоятся 8 ноября.

Он призвал на своей странице в Twitter голосовать за представителей Республиканской партии.

"Независимо мыслящие избиратели. Разделение власти сдерживает крайние крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим", - сказал он.