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Выборы в США: Маск обратился к "независимо мыслящим избирателям"
07.11.2022 19:25 Алина Груднева

Выборы в США: Маск обратился к "независимо мыслящим избирателям"

Миллиардер Илон Маск прокомментировал предстоящие промежуточные выборы в Палату представителей США и Сенат, которые состоятся 8 ноября.

 
Он призвал на своей странице в Twitter голосовать за представителей Республиканской партии.
 
"Независимо мыслящие избиратели. Разделение власти сдерживает крайние крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим", - сказал он.

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