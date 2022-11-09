Выборы в Сенат: демократ Феттерман обошел республиканца
Кандидат в Сенат от Демократической партии из Пенсильвании Джон Феттерман победил оппонента-республиканца Мехмета Оза и получил место.
Это будет его первый срок в Сенате.
По предварительным подсчетам, он получил 49,9%, а его оппонент-республиканец - 47,7%.
Феттерман заменит уходящего в отставку республиканца Пэта Туми.
После победы в Пенсильвании демократам осталось удержать только два из трех мест в Джорджии, Неваде и Аризоне, где подсчет голосов все еще продолжается.