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Выборы президента США: кого поддержит Илон Маск
26.11.2022 07:05 Ольга Белозерова

Выборы президента США: кого поддержит Илон Маск

Миллиардер Илон Маск заявил, что поддержит Рона ДеСантиса, который занимает пост губернатора Флориды, если он будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Ранее в этом месяце ДеСантис победил оппонента-демократа Чарли Криста почти на 20 процентных пунктов, был переизбран губернатором Флориды и закрепил за собой статус главной восходящей звезды Республиканской партии.

"Я предпочитаю на пост президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочаровался", - отметил Маск.

Политические эксперты высоко оценивают Рона ДеСантиса и даже рассматривают его как потенциального соперника бывшего президента США Дональда Трампа, который тоже намерен баллотироваться в президенты. 

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