



Выборы президента США: кого поддержит Илон Маск

Миллиардер Илон Маск заявил, что поддержит Рона ДеСантиса, который занимает пост губернатора Флориды, если он будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.



Ранее в этом месяце ДеСантис победил оппонента-демократа Чарли Криста почти на 20 процентных пунктов, был переизбран губернатором Флориды и закрепил за собой статус главной восходящей звезды Республиканской партии.



"Я предпочитаю на пост президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией Байдена, но пока разочаровался", - отметил Маск.



Политические эксперты высоко оценивают Рона ДеСантиса и даже рассматривают его как потенциального соперника бывшего президента США Дональда Трампа, который тоже намерен баллотироваться в президенты.