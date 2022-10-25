



“Вы все умрете!”. Расстрел Сент-Луисе



Преступник ворвался в среднюю школу Сент-Луиса, США, и со словами: “Вы все умрете!” застрелил учителя и девочку-подростка и ранил еще шестерых учеников. Нападение произошло в 9 часов утра в понедельник/, 24 октября, в Центральной средней школе визуальных и исполнительских искусств.



Оперативные действия охраны и полиции положили конец стрельбе, 20-летний нападавший был застрелен на месте.

Перестрелка в школе, повлекшая за собой ранения или смерть произошедшая в понедельник, стала сороковой в этом году.



Согласно подсчетам Education Week, это рекордный показатель с 2018 года.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о необходимости дополнительных действий, чтобы остановить насилие с применением огнестрельного оружия.



“Каждый день, когда Сенат не направляет запрет на штурмовое оружие на стол президента, – это слишком поздно для семей, пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия”, — сказала пресс-секретарь.