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ВВС США взорвали баллистическую ракету над Тихим океаном из-за аномалии | Фото: скриншот
02.11.2023 10:09 Дара Киевская

ВВС США взорвали баллистическую ракету над Тихим океаном из-за аномалии

Военно-воздушные силы США заявили, что взорвали ракету Minuteman III без боевого заряда над Тихим океаном после того, как была обнаружена аномалия после ее запуска.

Ракета была запущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, сообщает Reuters.

"1 ноября в 12:06 по тихоокеанскому времени в ходе испытательного пуска с базы космических сил Ванденберг ракета Space Launch Delta 30 благополучно вывела из строя невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте базы.

Известно, что аномалия - это любое непредвиденное событие во время теста. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ.

Из заявления следует, что для расследования причин формируется группа по анализу запуска.

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