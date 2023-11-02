



ВВС США взорвали баллистическую ракету над Тихим океаном из-за аномалии

Военно-воздушные силы США заявили, что взорвали ракету Minuteman III без боевого заряда над Тихим океаном после того, как была обнаружена аномалия после ее запуска.



Ракета была запущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, сообщает Reuters.



"1 ноября в 12:06 по тихоокеанскому времени в ходе испытательного пуска с базы космических сил Ванденберг ракета Space Launch Delta 30 благополучно вывела из строя невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте базы.



Известно, что аномалия - это любое непредвиденное событие во время теста. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ.



Из заявления следует, что для расследования причин формируется группа по анализу запуска.