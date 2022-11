Впервые в истории США: губернатором штата стала лесбиянка

Мойра Хили из Демократической партии избрана на промежуточных выборах губернатором штата Массачусетс.

Она набрала 63,8% голосов.

Хили стала первой в истории США лесбиянкой, которая будет занимать пост губернатора.

Мойра Хили ранее занимала пост генерального прокурора Массачусетса с 2015 года.

"Мы можем быть первыми, но мы не можем быть последними. Мы хотим, чтобы каждая маленькая девочка знала: нет потолка, который нельзя сломать", - сказала она, комментируя свою победу.

