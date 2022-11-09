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Впервые в истории США: губернатором штата стала лесбиянка
09.11.2022 07:56 Алина Груднева

Впервые в истории США: губернатором штата стала лесбиянка

Мойра Хили из Демократической партии избрана на промежуточных выборах губернатором штата Массачусетс.

 
Она набрала 63,8% голосов.
 
Хили стала первой в истории США лесбиянкой, которая будет занимать пост губернатора.
 
Мойра Хили ранее занимала пост генерального прокурора Массачусетса с 2015 года.
 
"Мы можем быть первыми, но мы не можем быть последними. Мы хотим, чтобы каждая маленькая девочка знала: нет потолка, который нельзя сломать", - сказала она, комментируя свою победу.
 

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