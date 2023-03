Возросло число жертв шторма в Миссисипи

Число жертв торнадо и сильных штормов, пронесшихся по Миссисипи поздно вечером в пятницу, возросло до 23 человек.



Об этом сообщают местные власти.



Шторм сопровождался градом размером с мяч для гольфа. По словам представителей агентства по чрезвычайным ситуациям, из-за шторма разрушено много домов, также здания остались без электричества.



По данным агентства, десятки человек получили ранения, четыре считаются пропавшими без вести.





Extreme meteorologist @ReedTimmerAccu captured these videos of a #tornado approaching Rolling Fork, #Mississippi, and some of the first views of its devastating aftermath. #MSwx pic.twitter.com/gYKAYfEkyz