



Возглавляла батальон ISIS: американку приговорили к 20 годам тюрьмы

Американка, возглавлявшая полностью женский батальон ISIS во вторник была приговорена к 20 годам тюремного заключения после того.



Как сообщает NBC News, женщина призналась, что тренировала других женщин и девочек в Сирии для группировки.



На слушаниях по вынесению приговора взрослая дочь 42-летней Эллисон Флюк-Экрен обвинила свою мать в жестоком обращении, в том числе в принуждении ее выйти замуж за боевика ISIS. На тот момент девочке было 13 лет.



Взрослый сын подсудимой, который также выступал на слушаниях, сказал, что его мать пыталась убедить его уехать из США в Сирию, чтобы он не предоставил властям информацию, которая могла бы "скомпрометировать ее".



