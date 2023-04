Вооруженная женщина переполошила полицию, войдя в отель Трампа

Вооруженная винтовкой женщина переполошила полицию Чикаго, войдя в здание отеля Trump Tower.



Об этом сообщает NBC Chicago.



Инцидент произошел в среду, 5 апреля, на следующий день после того, как над Трампом состоялся суд.



Из-за женщины здание отеля окружили спецназ и офицеры полиции, когда поступил вызов. Улица возле здания была перекрыта для движения. Другие подробности инцидента не раскрываются.

#CHIRAQ Uma pessoa armada com rifle neste exato momento entrou na Trump Tower de Chicago e fez algumas pessoas de refém. A SWAT foi chamada e isolou a área. pic.twitter.com/vCtj7ggoIr

WATCH; Tactical teams enter Trump Tower in Chicago amid confirmed threats of an armed woman inside pic.twitter.com/orpgR8N4Ok