



Война в Израиле: в США предупредили о росте угроз

В Соединенных Штатах Америки зафиксирован резкий рост угроз после начала войны в Израиле, 7 октября.



Соответствующее предупреждение сделали в ФБР и министерстве внутренней безопасности США.



Уточняется, что угрозы поступают в отношении евреев, арабов и мусульман, проживающих в Америке.



А тем временем, Белый дом раскритиковал антисемитские действия пропалестинских студентов в кампусах по всей стране.



"На фоне роста ядовитой антисемитской риторики и преступлений на почве ненависти, с которыми президент Байден боролся в течение многих лет, наблюдается крайне тревожная тенденция распространения антисемитских посланий в университетских кампусах", — сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в комментарии The Times of Israel.



По его словам, с момента начала войны в Израиле резко возросли призывы к "геноциду еврейского народа".