



Вмешательство в выборы: Джулиани стал объектом расследования

Прокуратура штата Джорджия уведомила Руди Джулиани, что он стал объектом расследования о том, нарушили ли экс-президент США Дональд Трамп и его союзники закон в своих попытках изменить результаты выборов 2020 года в Джорджии.



Об этом сообщает CNN.



Прокурор из офиса окружного прокурора округа Фултон позвонил адвокату Джулиани, чтобы сообщить ему, что Джулиани теперь считается объектом их расследования.



Другой адвокат Джулиани, Боб Кастелло, заявил, что это произошло после того, как у прокуратуры несколько раз спрашивали, является ли Джулиани объектом расследования. По его словам, ранее в прокуратуре отказались отвечать на этот вопрос.



Как отмечает CNN, это первый случай, когда близкий союзник Трампа (Джулиан был его адвокатом) был уведомлен о том, что он стал объектом расследования.



В рамках расследования Джулиани должен будет предстать перед Большим жюри в штате Джорджия.