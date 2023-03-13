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Вкладчикам обанкротившихся американских банков вернут деньги
13.03.2023 08:02 Аркадий Бочаровский

Вкладчикам обанкротившихся американских банков вернут деньги

Банковские регуляторы заявили, что вкладчики банка Signature получат полный доступ к своим вкладам, что является аналогичным шагом для обеспечения того, чтобы вкладчики обанкротившегося банка Silicon Valley Bank,которые также получат свои деньги.

"Все вкладчики этого учреждения будут полностью удовлетворены. Как и в случае с банком Silicon Valley Bank, налогоплательщики не понесут никаких убытков", - заявили регуляторы.

Чтобы остановить ущерб и предотвратить более серьезный кризис, ФРС и Казначейство создали чрезвычайную программу поддержки вкладов в Signature Bank и Silicon Valley Bank, используя полномочия ФРС по экстренному кредитованию.

Фонд страхования вкладов FDIC будет использоваться для покрытия расходов вкладчиков, многие из которых не были застрахованы из-за гарантии на вклады в размере 250 000 долларов США.

В то время как вкладчики получат доступ к своим деньгам, средства владельцев акций и облигаций обоих банков будут списаны, сказал высокопоставленный представитель казначейства.
 

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