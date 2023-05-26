



Вашингтон поддержал восстановление Украиной госграниц 1991 года

В Государственном департаменте США поддержали намерения Украины восстановить государственные границы 1991 года. Более того, сегодня Украина имеет все возможности для освобождения временно оккупированных Россией территорий.



Такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер брифинге.



В Госдепе США отметили, что у Украины есть право и возможности на восстановления собственных границ, в том числе на возврат оккупированного полуострова Крым.



"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал спикер Госдепа в ответ на вопрос, направлена ли помощь США на восстановление Украиной границ 1991 года.





В контексте этого напомним о том, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 млн долл. Ожидается, что партнеры передадут больше управляемых реактивных снарядов залпового огня для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы.



Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Америка передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.