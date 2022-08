В Вашингтоне убит еврей

В Вашингтоне, округ Колумбия, 10 августа неизвестный убил 25-летнего еврея Арье Вульфа родом из Балтимора.

По состоянию на пятницу, его убийца до сих пор не найден.

В полицию поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили Вульфа с огнестрельным ранением. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу, где медики были вынуждены констатировать его смерть.

По данным организации Stop Antisemitism, у погибшего остались жена и 6-месячный ребенок.

Breaking - DC police are searching for the man pictured below left in connection to the murder of a Jewish man - Aryeh Wolf, 25 of Baltimore (pic right)



The suspect approached Aryeh yesterday as he was working & shot him



Wolf tragically leaves behind a wife and 6 month old baby pic.twitter.com/QOTe4sB44g