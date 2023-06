В Вашингтоне медведь устроил переполох, выйдя погулять по улицам

В Вашингтоне большой черный медведь устроил переполох, выйдя на прогулку по оживленным улицам.



По данным NBC Washington, на отлов косолапого были вызваны полицейские и сотрудники местного зоопарка.



Мишку заметили гулящим в черте города. В связи с этим дороги были перекрыты, а жителей призвали не выходить по возможности на улицы до особого распоряжения.



Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, как медведь спокойно прогуливается по тротуару. Позже его заметили сидящим на дереве.



Жителей предупреждали, что животное ходит всего в нескольких кварталах от местной школы. В итоге, гуляку все же удалось поймать. Его усыпили дротиком с транквилизатором.





Yoooo I just saw a Black Bear in DC…. 14 St, NE and Monroe….Please be careful!!!! I call 911 to make them aware and they were calling pest control pic.twitter.com/L5PVpSiCus

D.C. police along with Animal Care & Control have blocked off portions of this Brookland neighborhood on Franklin St. The two agencies are working together to safely remove a Large Black Bear from the area. @nbcwashington pic.twitter.com/bBNSNLLKFT