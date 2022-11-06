В Торонто задержан подозреваемый в нападении на пожилого еврея
Полиция арестовала жителя Торонто по подозрению в совершении нападения в прошлом месяце на пожилого еврея.
Это произошло в пятницу, 4 ноября.
Мужчина напал на 70-летнего еврея и растоптал его кипу. Подозреваемым оказался 29-летний Христофф Гордон.
По версии следствия, когда кипа упала на землю, мужчина наступил на нее, выкрикивая расовые оскорбления.
Полиция расценила инцидент как преступление на почве ненависти.
News Release - Suspect sought in a suspected hate-motivated assault investigation, Wilson Avenue and Dufferin Street areahttps://t.co/kWPtGFTI1E pic.twitter.com/NkYURXTqu5— Toronto Police (@TorontoPolice) October 28, 2022