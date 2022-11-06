



В Торонто задержан подозреваемый в нападении на пожилого еврея

Полиция арестовала жителя Торонто по подозрению в совершении нападения в прошлом месяце на пожилого еврея.

Это произошло в пятницу, 4 ноября.

Мужчина напал на 70-летнего еврея и растоптал его кипу. Подозреваемым оказался 29-летний Христофф Гордон.

По версии следствия, когда кипа упала на землю, мужчина наступил на нее, выкрикивая расовые оскорбления.

Полиция расценила инцидент как преступление на почве ненависти.