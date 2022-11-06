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В Торонто задержан подозреваемый в нападении на пожилого еврея
06.11.2022 12:47 Алина Груднева

В Торонто задержан подозреваемый в нападении на пожилого еврея

Полиция арестовала жителя Торонто по подозрению в совершении нападения в прошлом месяце на пожилого еврея.

 
Это произошло в пятницу, 4 ноября.
 
Мужчина напал на 70-летнего еврея и растоптал его кипу. Подозреваемым оказался 29-летний Христофф Гордон. 
 
По версии следствия, когда кипа упала на землю, мужчина наступил на нее, выкрикивая расовые оскорбления.
 
Полиция расценила инцидент как преступление на почве ненависти.

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