



В сточных водах Нью-Йорка обнаружен полиовирус

В пробах сточных вод в Нью-Йорке был обнаружен полиовирус, вызывающий паралитический полиомиелит. Обнаружение вируса указывает на риск циркуляции инфекции среди населения.



В связи с этим, власти призвали жителей пройти вакцинацию.



"На каждый выявленный случай паралитического полиомиелита приходится еще сотни невыявленных случаев. Обнаружение полиовируса в пробах сточных вод в Нью-Йорке вызывает тревогу, но не удивляет. Департамент здравоохранения штата, работающий с местными и федеральными партнерами, уже принимает срочные меры, продолжает расследование случаев и активно оценивает распространение. Лучший способ уберечь взрослых и детей от полиомиелита - это безопасная и эффективная иммунизация", - заявила комиссар штата по здравоохранению доктор Мэри Т. Бассетт.



