В США журналиста застрелили во время репортажа с места другого убийства

В Орландо, штат Флорида, журналиста "Spectrum News 13" застрелили во время репортажа с места другого убийства.



По данным ВВС, также погибли девятилетняя девочка, еще один репортер и мать ребенка получили ранения.



Журналисты прибыли на место убийства молодой женщины в Пайн-Хиллз. В то же время, 19-летний подозреваемый Кит Мозес вернулся на место преступления и внезапно открыл огонь. В ходе задержания он оказал сопротивление полиции.



Как стало известно, Мозес подозревается в серии вооруженных нападений, в результате которых погибли, в общей сложности, три человека. Его также уже неоднократно обвиняли в незаконном хранении оружия и нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах. Подозреваемый находится под стражей в управлении по борьбе с наркотиками.



По словам шерифа округа Ориндж Джона Мины, Мозес был знаком с первой жертвой. С остальными жертвами стрельбы он не был связан. В настоящее время выясняется, почему он начал стрелять, когда вернулся на место преступления. Среди версий - он принял журналистов за полицейских.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5