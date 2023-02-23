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В США журналиста застрелили во время репортажа с места другого убийства
23.02.2023 13:09 Алина Груднева

В США журналиста застрелили во время репортажа с места другого убийства

В Орландо, штат Флорида, журналиста "Spectrum News 13" застрелили во время репортажа с места другого убийства.

По данным ВВС, также погибли девятилетняя девочка, еще один репортер и мать ребенка получили ранения.

Журналисты прибыли на место убийства молодой женщины в Пайн-Хиллз. В то же время, 19-летний подозреваемый Кит Мозес вернулся на место преступления и внезапно открыл огонь. В ходе задержания он оказал сопротивление полиции.

Как стало известно, Мозес подозревается в серии вооруженных нападений, в результате которых погибли, в общей сложности, три человека. Его также уже неоднократно обвиняли в незаконном хранении оружия и нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах. Подозреваемый находится под стражей в управлении по борьбе с наркотиками. 

По словам шерифа округа Ориндж Джона Мины, Мозес был знаком с первой жертвой. С остальными жертвами стрельбы он не был связан. В настоящее время выясняется, почему он начал стрелять, когда вернулся на место преступления. Среди версий - он принял журналистов за полицейских.

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