



В США участника штурма Капитолия приговорили к 14 годам

Мужчина, применивший перцовый баллончик против полицейских во время бунта возле Капитолия 6 января, получил 14 лет заключения, сообщает Reuters.



Мужчина из Пенсильвании, признанный виновным в тяжелом нападении и применении перечного баллончика против полицейских возле Капитолия США, был приговорен к 14 годам тюрьмы, что является самым длительным сроком заключения в связи с беспорядками 6 января 2021 года.



49-летний Питер Шварц, сварщик по специальности, был арестован в начале февраля в своем родном городе Юнионтаун, штат Пенсильвания. Доказательства показали, что он был в авангарде толпы, атаковавшей полицию на нижней западной террасе Капитолия , и позже хвастался, что он "начал бунт", "бросив первый стул".



Прокуроры заявили, что затем Шварц захватил полицейскую сумку, полную баллончиков с перцовым спреем, и раздал их другим участникам толпы, в том числе своей жене, чтобы они могли использовать их против полицейских.



Согласно версии правительства, Шварц начал преследовать отступающих полицейских и обливать их из баллончика, а затем прорвался сквозь толпу к туннелю нижней западной террасы, вооруженный деревянной палкой.



Шварц и два соответчика, Джеффри Скотт Браун и Маркус Мали, стали первыми тремя лицами, осужденными на суде за нападение на полицейских с применением баллончика 6 января.



Шварца признали виновным по четырем пунктам нападения с применением опасного оружия и шестью другими обвинениями, включая препятствование официальному процессу, проникновение в здание с ограниченным доступом с опасным оружием и применение физического насилия в здании с ограниченным доступом.



Его 170-месячный тюремный срок превышает предыдущий самый длинный приговор, вынесенный по делу, связанному с нападением 6 января – 10 лет.



