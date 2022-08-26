



В США проверят расходы на вооружение Украине

Пентагон решил проверить расходы США на военную помощь Украине. Обзор трат, которые идут на вооружение для украинской стороны, анонсировали в Министерстве обороны США.



По имеющимся данным, на военную помощь Украине США уже потратили 26,6 млрд долл. Теперь американское правительство хочет проанализировать, как эти средства были потрачены, уточнил генеральный инспектор Минобороны США Шон О'Доннелл в интервью Bloomberg.



По его словам, этот обзор сосредоточится на вопросе эффективности системы учета расходов Пентагона, связанных с Украиной. В частности, планируется проверить эффективность обучения украинских военных и возможное попадания оружия на черные рынки.



Он отметил, что представители НАТО, "похоже, уверены, что для поставки оружия приняты достаточные меры безопасности".



"Насколько нам известно, все, что должно стрелять и взрываться, украинцы используют на поле боя", – подчеркнул О'Доннелл.



Генеральный инспектор Пентагона объяснил, что Украина ведет учет американского оружия "выписанными вручную квитанциями, на бумаге", и когда оборудование прибывает в Украину, "я не думаю, что они (США) достаточно точно знают", где оно окажется.



Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил украинскому коллеге стабильную поддержку Вашингтона в передаче Киеву необходимого вооружения для противодействия российской агрессии.

