



В США произошла стрельба в популярном парке развлечений

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в популярном парке развлечений в Пенсильвании в субботу вечером.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Стрельба произошла в парке развлечений Кеннивуд в Уэст-Миффлине.



15-летний юноша был госпитализирован в огнестрельным ранением бедра. 39-летний мужчина получил ранение ноги. Еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение.



По мнению полиции, стрельба началась во время ссоры между двумя группами людей.



Как сообщил сотрудник парка, стрельба вызвала панику, и посетители парка разбежались с места происшествия.