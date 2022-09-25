В США произошла стрельба в популярном парке развлечений
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в популярном парке развлечений в Пенсильвании в субботу вечером.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Стрельба произошла в парке развлечений Кеннивуд в Уэст-Миффлине.
15-летний юноша был госпитализирован в огнестрельным ранением бедра. 39-летний мужчина получил ранение ноги. Еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение.
По мнению полиции, стрельба началась во время ссоры между двумя группами людей.
Как сообщил сотрудник парка, стрельба вызвала панику, и посетители парка разбежались с места происшествия.