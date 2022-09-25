Новости » Новости США
В США произошла стрельба в популярном парке развлечений
25.09.2022 13:17 Ольга Белозерова

В США произошла стрельба в популярном парке развлечений

По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в популярном парке развлечений в Пенсильвании в субботу вечером.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Стрельба произошла в парке развлечений Кеннивуд в Уэст-Миффлине. 

15-летний юноша был госпитализирован в огнестрельным ранением бедра. 39-летний мужчина получил ранение ноги. Еще один несовершеннолетний получил осколочное ранение. 

По мнению полиции, стрельба началась во время ссоры между двумя группами людей. 

Как сообщил сотрудник парка, стрельба вызвала панику, и посетители парка разбежались с места происшествия.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы