В США при загадочных обстоятельствах умер российский бизнесмен
В Вашингтоне при загадочных обстоятельствах умер создатель московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт.
По данным российских СМИ, версии относительно смерти бизнесмена отличаются.
Журналистка Юния Пугачева сообщила о самоубийстве. Его супруга Сама Алена отвергла эту версию о самоубийстве. Причина смерти выясняется.
По данным РИА новости, в полиции заявили, что проверяется версия убийства.
При нем были очки, сломанный телефон, водительские права и 2620 долларов наличными.