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В США при загадочных обстоятельствах умер российский бизнесмен
19.08.2022 00:03 Алина Груднева

В США при загадочных обстоятельствах умер российский бизнесмен

В Вашингтоне при загадочных обстоятельствах умер создатель московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт.

 
По данным российских СМИ, версии относительно смерти бизнесмена отличаются.
 
Журналистка Юния Пугачева сообщила о самоубийстве. Его супруга Сама Алена отвергла эту версию о самоубийстве. Причина смерти выясняется.
 
По данным РИА новости, в полиции заявили, что проверяется версия убийства.
При нем были очки, сломанный телефон, водительские права и 2620 долларов наличными.
 

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