



В США при загадочных обстоятельствах умер российский бизнесмен

В Вашингтоне при загадочных обстоятельствах умер создатель московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт.

По данным российских СМИ, версии относительно смерти бизнесмена отличаются.

Журналистка Юния Пугачева сообщила о самоубийстве. Его супруга Сама Алена отвергла эту версию о самоубийстве. Причина смерти выясняется.

По данным РИА новости, в полиции заявили, что проверяется версия убийства.

При нем были очки, сломанный телефон, водительские права и 2620 долларов наличными.