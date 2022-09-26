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В США предварительно договорились о выделении Украине помощи на $12 млрд
26.09.2022 20:12 Ольга Белозерова

В США предварительно договорились о выделении Украине помощи на $12 млрд

В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно $12 млрд.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, часть средств пойдет на военные нужды Украины, а часть будет использована в качестве экономической поддержки.

Средства, о которых идет речь, предусмотрены в законопроекте о временных расходах, который Конгресс США должен принять до конца текущего бюджетного года в США 30 сентября.

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