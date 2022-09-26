



В США предварительно договорились о выделении Украине помощи на $12 млрд

В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно $12 млрд.



Об этом сообщает агентство Reuters.



Как отмечается, часть средств пойдет на военные нужды Украины, а часть будет использована в качестве экономической поддержки.



Средства, о которых идет речь, предусмотрены в законопроекте о временных расходах, который Конгресс США должен принять до конца текущего бюджетного года в США 30 сентября.