



В США ожидают поддержки инициативы по передаче Украине самолетов F-16

Посол Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер сказал, что ожидает широкую поддержку в США решения союзников по передаче Украине истребителей F-16.



Об этом Карпентер сказал в интервью Delfi.



"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники - это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону - прим. ред.), которые наши союзники внесли для Украины.И поэтому я ожидаю, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", - сказал посол.



На уточняющий вопрос, касается ли это истребителей, Карпентер ответил утвердительно.