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В США ожидают поддержки инициативы по передаче Украине самолетов F-16
21.01.2023 19:10 Ольга Белозерова

В США ожидают поддержки инициативы по передаче Украине самолетов F-16

Посол Соединенных Штатов при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер сказал, что ожидает широкую поддержку в США решения союзников по передаче Украине истребителей F-16.

Об этом Карпентер сказал в интервью Delfi.

"Мы уже давно придерживаемся мнения, что то, что поставляют наши союзники - это их дело. И мы поддерживаем бесчисленные вклады (в оборону - прим. ред.), которые наши союзники внесли для Украины.И поэтому я ожидаю, что в Соединенных Штатах будет широкая поддержка наших союзников, которые будут продолжать наращивать свой вклад", - сказал посол.

На уточняющий вопрос, касается ли это истребителей, Карпентер ответил утвердительно.

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