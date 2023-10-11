



В США опровергли информацию об эвакуации посольства в Бейруте

Посольство США в Ливане опровергает информацию об экстренной эвакуации сотрудников дипломатической миссии в Бейруте.



Об этом говорится в официальном сообщении дипучреждения.



"Посольство не эвакуировано, открыто и работает в обычном режиме. Сообщения, утверждающие обратное, являются ложными. Для получения дополнительной информации и рекомендаций для туристов посетите сайт нашего посольства", - отметили в сообщении.



Ранее газета "Маарив" и 12-й канал израильского ТВ распространили сообщение о том, что США призывают американцев экстренно покинуть Ливан.