В США опровергли информацию об эвакуации посольства в Бейруте

Посольство США в Ливане опровергает информацию об экстренной эвакуации сотрудников дипломатической миссии в Бейруте.



Об этом говорится в официальном сообщении дипучреждения.



"Посольство не эвакуировано, открыто и работает в обычном режиме. Сообщения, утверждающие обратное, являются ложными. Для получения дополнительной информации и рекомендаций для туристов посетите сайт нашего посольства", - отметили в сообщении.



Ранее газета "Маарив" и 12-й канал израильского ТВ распространили сообщение о том, что США призывают американцев экстренно покинуть Ливан.

The U.S. Embassy in Beirut has not evacuated and is open and operating normally. Reports saying otherwise are false. For more information and travel advisories, visit our embassy website: https://t.co/QDEaP8dkZR