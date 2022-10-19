



В США оправдан собиравший информацию на досье Трампа

Суд присяжных в США оправдал Игоря Данченко, который собирал информацию для досье Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о докладе с неподтвержденным компроматом на экс-президента США.

Данченко был обвинен в даче ложных показаний ФБР об источниках.

Одно из обвинений касалось возможного разговора с президентом Российско-американской торговой палаты Сергеем Миллианом. Прокуроры не поверили в это, а адвокаты заверили, что собеседник не представился, но Данченко думал, что это Миллиан.

По словам одного из агентов ФБР, подсудимый дал важную информацию о злонамеренных действиях России в США. Тем не менее, с ним пришлось прекратить сотрудничество из-за уголовного преследования.