



В США настаивают на тюремном заключении экс-советника Трампа

Министерство юстиции США обратилось к федеральному судье с просьбой приговорить бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона к шести месяцам тюремного заключения.

По данным минюста, это нужно сделать из-за его "недобросовестной стратегии неповиновения и неуважения" в отношении комитета Конгресса, расследующего штурм Капитолия.

В июле он был осужден по двум пунктам обвинения в неуважении к Конгрессу за игнорирование повестки в суд.

Каждый пункт наказывается тюремным заключением на срок от 30 дней до одного года и штрафом в размере от 100 до 100 000 долларов.

Суд над Бэнноном должен состояться в пятницу утром.