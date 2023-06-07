



В США арестован израильтянин по подозрению в поставках в РФ запчастей самолетов

Гражданин Израиля был арестован во Флориде в минувшие выходные по подозрению в нарушении международных санкций путем поставки в Россию запчастей для самолетов американского производства. Подозреваемый был арестован, несмотря на то, что он не является гражданином США, поскольку закон США запрещает передачу товаров американского производства в Россию в рамках санкций, наложенных на нее в связи с ее вторжением в Украину.

Подозреваемый остается под стражей и находится под следствием Управления по контролю за экспортом Министерства торговли США, которое отвечает за соблюдение международных санкций.



Согласно заявлению, подозреваемый израильтянин обвиняется в предоставлении ложной или вводящей в заблуждение информации об экспорте в нарушение американских санкций, а также в содействии незаконному экспорту американских товаров в Россию. По данным следствия, компания подозреваемого отправляла в Россию запчасти для гражданских самолетов в нарушение экспортных законов и правил США.



Сообщается, что гражданин Израиля сотрудничал с российской авиакомпанией, чтобы незаконно вывезти детали самолета из США. Подозреваемый обвиняется в предоставлении властям США ложной информации в экспортных документах в попытке скрыть операцию по контрабанде.



Детали доставлялись в Москву через компании на Мальдивах и в ОАЭ. Согласно заявлению, подозреваемый израильтянин обвиняется не в торговле запчастями, а в их перевозке.

