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В США арестован израильтянин по подозрению в поставках в РФ запчастей самолетов
07.06.2023 07:46 Наталья Богинская

В США арестован израильтянин по подозрению в поставках в РФ запчастей самолетов

Гражданин Израиля был арестован во Флориде в минувшие выходные по подозрению в нарушении международных санкций путем поставки в Россию запчастей для самолетов американского производства. Подозреваемый был арестован, несмотря на то, что он не является гражданином США, поскольку закон США запрещает передачу товаров американского производства в Россию в рамках санкций, наложенных на нее в связи с ее вторжением в Украину.
Подозреваемый остается под стражей и находится под следствием Управления по контролю за экспортом Министерства торговли США, которое отвечает за соблюдение международных санкций. 

Согласно заявлению, подозреваемый израильтянин обвиняется в предоставлении ложной или вводящей в заблуждение информации об экспорте в нарушение американских санкций, а также в содействии незаконному экспорту американских товаров в Россию. По данным следствия, компания подозреваемого отправляла в Россию запчасти для гражданских самолетов в нарушение экспортных законов и правил США.

Сообщается, что гражданин Израиля сотрудничал с российской авиакомпанией, чтобы незаконно вывезти детали самолета из США. Подозреваемый обвиняется в предоставлении властям США ложной информации в экспортных документах в попытке скрыть операцию по контрабанде. 

Детали доставлялись в Москву через компании на Мальдивах и в ОАЭ. Согласно заявлению, подозреваемый израильтянин обвиняется не в торговле запчастями, а в их перевозке.
 

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