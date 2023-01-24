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В США арестовали руководителя секции координации кибер-контрразведки ФБР
24.01.2023 17:55 Юлия Фрилис

В США арестовали руководителя секции координации кибер-контрразведки ФБР

Высокопоставленные "российские кроты" глубоко зарылись не только в странах ЕС, но и в США.

В США арестовали Чарльза Макгонигала, руководителя секции координации кибер-контрразведки ФБР США. Его задержали и обвинили в работе на Россию.

Говорят, помогал "кошелькам Путина" обходить санкции, в том числе российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

По сообщению Минюста США, вместе с Макгонигалом арестовали также бывшего российского дипломата Сергея Шестакова. Ему инкриминируют нарушение санкций и дачу ложных показаний ФБР.
 
За помощь Дерипаске оба задержанных получали деньги подставные структуры, - говорится в обвинительном акте.

Дерипаска - алюминиевый магнат, был среди двух десятков россиян, против которых Министерство финансов США ввело санкции в 2018 году как наказание за "продолжающуюся и все более злонамеренную деятельность российского правительства в мире".

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