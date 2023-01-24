



В США арестовали руководителя секции координации кибер-контрразведки ФБР

Высокопоставленные "российские кроты" глубоко зарылись не только в странах ЕС, но и в США.



В США арестовали Чарльза Макгонигала, руководителя секции координации кибер-контрразведки ФБР США. Его задержали и обвинили в работе на Россию.



Говорят, помогал "кошелькам Путина" обходить санкции, в том числе российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.



По сообщению Минюста США, вместе с Макгонигалом арестовали также бывшего российского дипломата Сергея Шестакова. Ему инкриминируют нарушение санкций и дачу ложных показаний ФБР.



За помощь Дерипаске оба задержанных получали деньги подставные структуры, - говорится в обвинительном акте.



Дерипаска - алюминиевый магнат, был среди двух десятков россиян, против которых Министерство финансов США ввело санкции в 2018 году как наказание за "продолжающуюся и все более злонамеренную деятельность российского правительства в мире".