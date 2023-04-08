



В слитых документах Пентагона были способы поставки Израилем оружия в Украину

Слитые в соцсети секретные документы Пентагона содержали информацию о возможных способах поставки Израилем оружия в Украину.



По данным The Wall Street Journal, в них описывались отчеты ЦРУ и Моссада, которые были предоставлены председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.



Как стало известно ранее, в сеть просочились документы, фотографии и слайды, касающиеся военных действий в Украине. Большинство из них датированы концом февраля и началом марта. Пентагон подтвердил подлинность документов. В настоящее время ведется расследование.



Помимо прочего, в них содержится информация об операциях ЧВК "Вагнер" в Африке, а также сведения о каналах, по которым Израиль может поставлять оружие в Украину. Также в документах есть разведданные о связях ОАЭ с Россией.



"Эта утечка является серьезной брешью в системе безопасности, которая может нанести ущерб контрнаступлению Украины", - сказал в комментарии The Times экс-представитель Пентагона Мик Мелрой, отметив, что за утечкой стоит человек, который хотел навредить Украине, США и НАТО.