



В результате стрельбы в школе в Нэшвилле погибли трое детей и двое взрослых

По меньшей мере трое детей и двое взрослых были убиты в результате стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, в понедельник утром.



Трое детей были объявлены мертвыми после прибытия в детскую больницу Монро Карелл Джуниор в Вандербильте с огнестрельными ранениями, говорится в заявлении пресс-секретаря больницы Джона Хаузера.



Позже в больнице подтвердили, что двое взрослых также умерли. Неизвестно, был ли ликвидированный стрелок в числе объявленных жертв, о которых сообщила больница.