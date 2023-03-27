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В результате стрельбы в школе в Нэшвилле погибли трое детей и двое взрослых
27.03.2023 20:32 Евгения Маркова

В результате стрельбы в школе в Нэшвилле погибли трое детей и двое взрослых

По меньшей мере трое детей и двое взрослых были убиты в результате стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле, штат Теннесси, в понедельник утром. 

Трое детей были объявлены мертвыми после прибытия в детскую больницу Монро Карелл Джуниор в Вандербильте с огнестрельными ранениями, говорится в заявлении пресс-секретаря больницы Джона Хаузера.

Позже в больнице подтвердили, что двое взрослых также умерли. Неизвестно, был ли ликвидированный стрелок в числе объявленных жертв, о которых сообщила больница.

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