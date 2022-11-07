



В офис кандидата в губернаторы Аризоны подкинули неизвестное вещество

Сотрудники офиса кандидата в губернаторы штата Аризона от Республикой партии Кари Лейк подкинули неизвестное белое порошкообразное вещество.

По данным FOX News, подозрительный порошок был отправлен в предвыборный штаб по почте.

По словам Лейк, ее сотрудники подверглись воздействию неизвестного вещества. Его передали в лабораторию на экспертизу. Республиканка подчеркнула, что это уже далеко не первый случай, когда ее предвыборной кампании угрожают.

"Мы живем в опасные времена. Это не первый раз, когда нам угрожают. Мне угрожали много раз. Наши шины были проколоты. Нам нужно выбрать кого-то сильного и борцов, а не трусов. Мы докопаемся до сути", - сказала она.