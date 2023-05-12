



В Нью-Йорке принят закон, запрещающий дискриминацию по весу

Городской совет Нью-Йорка 11 мая принял закон, запрещающий дискриминацию человека по весу. Теперь документ должен подписать мэр города.



Об этом сообщает New York Times.



Законопроект поддержали 44 из 51 члена горсовета. Он дополняет перечень по 27 признакам, по которым уже запрещена дискриминация — по расе, полу, возрасту, религии, сексуальной ориентации, семейному положению, инвалидности, теперь еще весом и ростом.



Работодателям и предприятиям запрещают дискриминировать людей по этим признакам во время трудоустройства, получения жилья и доступа к общественным помещениям.



Однако также есть определенные исключения, когда определенный рост и вес необходимы для выполнения работы: например, полицейские и пожарные должны отвечать отдельным физическим требованиям. Городская комиссия по правам человека будет рассматривать все жалобы на дискриминацию.



Ожидается, что мэр Нью-Йорка подпишет закон позже в этом месяце. Тогда Нью-Йорк станет крупнейшим американским городом, где запрещена дискриминация по весу.



