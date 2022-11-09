



В Миссури одобрили рекреационное использование марихуаны

Избиратели в Миссури поддержали рекреационное использование марихуаны в штате.

Это произошло после того, как во вторник аналогичное решение приняли в Мэриленде.

Между тем, в Арканзасе и Северной Дакоте отвергли аналогичную меру.

Таким образом, в Миссури легализуют рекреационное применение марихуаны для лиц старше 21 года. Большинство записей о прошлых арестах будут удалены.

Рекреационное использование марихуаны представляет собой периодическое нерегулярное или эпизодическое употребление, не связанное с медицинскими показаниями, для получения удовольствия или иных целей.