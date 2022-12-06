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В Лос-Анджелесе койот напал на малышку из Израиля
06.12.2022 08:06 Алина Груднева

В Лос-Анджелесе койот напал на малышку из Израиля

В Лос-Анджелесе койот напал на двухлетнюю дочь граждан Израиля Ширы и Ариэля Элиягу.

 
Это случилось средь бела дня перед их домом, когда малышку привезли из детского сада.
 
По данным The Guardian, двухлетняя Ария стояла за машиной, а ее отец что-то доставал с пассажирского сиденья, когда подкрался койот и схватил девочку, сбив ее с ног и потащив в сторону. 
 
Отец малышки быстро отреагировал, отпугнув животное.
 
По данным Кан, ребенка доставили в больницу с расцарапаной ногой и синяками на лице. Ей обработали раны и сделали несколько прививок от бешенства.

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