



В Конгресс США внесли законопроекты о признании РФ страной-спонсором терроризма

В Конгресс США внесли законопроекты о признании российской федерации государством-спонсором терроризма



Об этом сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро в Twitter.



По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли сразу два таких законопроекта: от сенатора Линдси Грэм (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия).



Кроме того, в Конгресс внесли законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.

