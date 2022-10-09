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В Конгресс США внесли законопроекты о признании РФ страной-спонсором терроризма
09.10.2022 19:14 Евгения Маркова

В Конгресс США внесли законопроекты о признании РФ страной-спонсором терроризма

В Конгресс США внесли законопроекты о признании российской федерации государством-спонсором терроризма

Об этом сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро в Twitter.

По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли сразу два таких законопроекта: от сенатора Линдси Грэм (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия).

Кроме того, в Конгресс внесли законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.
 

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