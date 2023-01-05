



В Калифорнии объявлена эвакуация из-за сильного шторма

В некоторых частях северной Калифорнии была объявлена эвакуация из-за сильного шторма, который обрушился на побережье.



Регионы, пострадавшие от лесных пожаров в прошлом, были в числе первых мест, которым было приказано эвакуироваться из-за опасений по поводу наводнений и оползней.



Как сообщает ВВС, губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение из-за урагана - второго за неделю, который обрушился на штат.



Согласно прогнозу синоптиков, шторм превратится в "бомбовый" циклон и может привести к гибели людей. Ожидается, что больше всего пострадает Северная Калифорния.



Национальная метеорологическая служба (NWS) выпустила предупреждение о наводнениях и сильном ветре, подчеркнув, что порывы ветра могут повалить деревья и вызвать перебои в подаче электроэнергии.