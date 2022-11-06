



В Джорджии найдены граффити “Евреи убивают черных” и “Евреи порабощают черных”

Граффити “Евреи убивают черных” и “Евреи порабощают черных” были обнаружены в Атланте, штат Джорджия, во вторник.



StopAntisemitism разместил в Твиттере фотографии этих граффити и написал: “ЭТО то, что вы поддерживаете, Кайри Ирвинг. ЭТО то, что евреи должны терпеть, когда такие известные личности, как вы, используют свои аккаунты для распространения лжи и ненависти к другим. ЭТО лежит на ТЕБЕ, Кайри Ирвинг”



“Не наказывая Ирвинга за пропаганду антисемитизма, NBA по сути, дали ему зеленый свет. Ирвинг должен быть отстранен. Эта ситуация недопустима!”, – пишет StopAntisemitism. На следующий день после твита StopAntisemitism NBA опубликовала заявление, в котором объявила, что отстранила Ирвинга на пять игр без сохранения заработной платы.



“В течение последних нескольких дней мы предпринимали неоднократные попытки работать с Кайри Ирвингом, чтобы помочь ему понять вред и опасность его слов и действий, пропагандирующих антисемитскую ненависть”, – говорится в сообщении NBA.



Звезда NBA Кайри Ирвингом продвигал антисемитскую книгу, выпущенную в 2015 году, по которой был снят фильм под названием “Евреи – неграм: разбудите черную Америку”.



В совместном заявлении Ирвинга и Brooklyn Nets сообщается, что они пожертвуют по 500 000 долларов на фонды, которые борются с ненавистью и нетерпимостью, а также работают вместе с ADL.



“Я осознаю негативное влияние моих действий и принимаю на себя ответственность. Все сказанное в документальном фильме не отражает мою мораль и принципы”, – говорится в заявлении баскетболиста. “Я не хотел причинить вреда какой-либо расе или группе людей и желаю быть только маяком истины и света”.

