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Ураган "Иэн" близко: во Флориде опасаются наводнения
28.09.2022 08:22 Ольга Белозерова

Ураган "Иэн" близко: во Флориде опасаются наводнения

Жители Флориды с тревогой готовятся к опасным для жизни приливным волнам, наводнениям и ветрам по мере приближения урагана "Иэн".

Шторм уже обрушился на западную часть Кубы и, как ожидается, усилится, прежде чем обрушится на Флориду, сообщает ВВС.

Регион Тампа-Бэй является одним из самых уязвимых мест для возникновения наводнений. В регионе может произойти первый с 1921 года "прямой удар" урагана. 

Более 2,5 млн жителей Флориды в ряде прибрежных городов начали эвакуацию, а в некоторых районах полиция ходит по домам и умоляет людей уехать.

Напомним, что ураган "Иэн" привел к тотальному отключению электроэнергии на Кубе.

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