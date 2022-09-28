



Ураган "Иэн" близко: во Флориде опасаются наводнения

Жители Флориды с тревогой готовятся к опасным для жизни приливным волнам, наводнениям и ветрам по мере приближения урагана "Иэн".



Шторм уже обрушился на западную часть Кубы и, как ожидается, усилится, прежде чем обрушится на Флориду, сообщает ВВС.



Регион Тампа-Бэй является одним из самых уязвимых мест для возникновения наводнений. В регионе может произойти первый с 1921 года "прямой удар" урагана.



Более 2,5 млн жителей Флориды в ряде прибрежных городов начали эвакуацию, а в некоторых районах полиция ходит по домам и умоляет людей уехать.



Напомним, что ураган "Иэн" привел к тотальному отключению электроэнергии на Кубе.